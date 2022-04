Tuchel: “Lukaku? Bisogna sempre essere pronti. Mettere la squadra al primo posto”

L'allenatore ha parlato del belga spiegando che un attaccante ha sempre occasione di riscattarsi e di far girare le cose a suo favore

Tuchel è tornato a parlare di Lukaku in occasione della semifinale di FA Cup contro il Crystal Palace (2-0 per il Chelsea). E quando gli è stato chiesto se il belga deve cogliere tutte le occasioni che gli verranno date come Timo Werner, l'allenatore ha replicato: «Di sicuro. Ha avuto una grande occasione contro il Real Madrid [nella gara in casa.ndr] e le cose possono cambiare molto velocemente. Nessuno sa cosa poteva succederci se avesse segnato questo gol, se avesse colto l'occasione con il colpo di testa negli ultimi minuti della gara d'andata».

«È esattamente quello che deve fare. Aspettare, avere pazienza, lavorare sodo e mettere la squadra al primo posto, bisogna essere pronti ad aiutare la squadra, perché un attaccante può dare il suo aiuto in pochi secondi. Soprattutto per gli attaccanti, le cose possono cambiare in pochi minuti, in pochi istanti. Intere carriere possono essere capovolte e in qualsiasi direzione, ma sempre da attaccante puoi avere la possibilità di mettere le cose a tuo favore, da riserva o se hai la possibilità di giocare dall'inizio», ha concluso il tecnico. Nella semifinale di Fa Cup Lukaku ha giocato dal 77esimo al posto di Havertz e ha avuto la possibilità di segnare, ma non è arrivato il gol. In Premier League gli manca dalla gara con il Brighton del 29 dicembre. In Fa Cup ha segnato a marzo, nella gara contro il Middlesbrough, ed è quella la sua ultima rete segnata per il Chelsea.