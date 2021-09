Tuchel: “Lukaku futuro capitano del Chelsea? Può esserlo. E’ di altissimo livello”

Le parole del tecnico del Chelsea: "Lukaku atleta di altissimo livello: ama allenarsi, ha il sorriso sulle labbra, vuole vincere ogni singola competizione"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sports, Thomas Tuchel, tecnico del Chelsea, ha parlato così di Romelu Lukaku, centravanti passato dall'Inter ai Blues in estate: "È un comunicatore molto democratico: tratta tutti con lo stesso rispetto, lo stesso atteggiamento. E' un atleta di altissimo livello: ama allenarsi, ha il sorriso sulle labbra, vuole vincere ogni singola competizione. Questo è un bene. Dà l'esempio. Lui futuro capitano? Sì, penso che potrebbe esserlo. Ha molte cose che servono per essere un capitano. Sto imparando diverse cose da lui: come sente la partita, dove vuole segnare, come vuole fare assist, come si sente sicuro di tenere a bada gli avversari. Quindi ti adatti al tuo giocatore. Sono molto felice di vederlo così umile e così coinvolto nella comunicazione con tutti. Abbiamo avuto un forte legame con la squadra la scorsa stagione e continuiamo così: Romelu è una grande parte di questo e un ragazzo fantastico".