Tuchel: “Lukaku? Non possiamo giocare come giocava l’Inter e sperare…”

In conferenza stampa il tecnico esclude che cambierà modulo per far rendere al meglio l'attaccante belga

Gianni Pampinella

Romelu Lukaku all'Inter è rinato. Due stagioni con la maglia nerazzurra in cui l'attaccante belga ha segnato a raffica diventando fondamentale per la conquista dello scudetto. Big Rom ha giocato il suo miglior calcio esaltato dal 352 di Antonio Conte, un sistema di gioco che Thomas Tuchel non ha intenzione di adottare: "Abbiamo un certo modulo, riguarda più i principi di come giochiamo. Sento che è impaziente. Vuole essere coinvolto di più. Ma in ogni trasferimento c'è un cambio di stile di gioco. Non è il primo giocatore a prendersi del tempo. Il nostro lavoro è tirare fuori il meglio da lui".

"Questo è quello che facciamo per ogni giocatore, questo non cambia se un giocatore è costoso o è arrivato a zero. Non possiamo giocare come ha giocato l'Inter e sperare che questo possa tirare fuori il meglio da Romelu. Quel sistema che ha giocato all'Inter non si addiceva solo a Romelu e a Lautaro Martinez, ma si adattava a tutta la rosa. Antonio Conte ha giocato col 3-4-3 al Chelsea, all'Inter ha giocato col 3-5-2. Ovviamente si è adattato ai suoi giocatori e attuando le sue idee, ed è quello che faccio anche io".

(Express)