Tuchel su Lukaku: “Leader naturale, ne è valsa la pena. Da tempo voleva tornare, ora…”

Nel corso di un'intervista concessa ai canali ufficiali del Chelsea, l'allenatore Thomas Tuchel ha parlato così di Romelu Lukaku

"Lo sono tanto a dire il vero, è un acquisto speciale, è un ragazzo speciale e la sua storia è davvero speciale, così come lo è stato riportarlo nel club. Penso sia un grande momento per la sua carriera, siamo contenti perché abbiamo speso tanto tempo pensando a diverse opzioni, avere Romelu è speciale perché è un ragazzo umile ma al contempo ha una grande fiducia in se stesso. Sa fare tanti gol, ha una personalità che gli permette di essere un leader naturale e può tenersi sulle spalle la squadra o compagni come Havertz o Pulisic. Avrà un impatto importante su di loro, ha spinto e lottato duramente per tornare al Chelsea e la sua missione non è finita qui. Mi ha dato la sensazione di voler finire un lavoro, sono contento che ci sia l'opportunità di farlo insieme. Ne è valsa la pena e da lunedì partiremo".