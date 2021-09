Tuchel: “Lukaku ci mancava, che personalità. E’ attaccante di livello mondiale”

Le parole del tecnico: "Lukaku dà a tutta la squadra la convinzione che un'occasione gli è sufficiente per segnare"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sports dopo la vittoria contro lo Zenit, Thomas Tuchel, tecnico del Chelsea, ha parlato così di Romelu Lukaku, ancora in gol nella serata di ieri: "La prestazione di Romelu non è stata facile. Non gli abbiamo creato molte occasioni ma è il tipo di ragazzo che non perde fiducia e convinzione. Ed è per questo che è un attaccante di livello mondiale. E' importantissimo, è facile. Non trovi tanti attaccanti della sua qualità. Abbiamo vinto anche senza Romelu e prodotto risultati. Ma era il tipo di profilo che ci mancava, non solo per il talento ma per la personalità.