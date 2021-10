Tuchel: “Lukaku? È un po’ stanco mentalmente, ha giocato troppe partite”

L'attaccante belga non va in gol da più di un mese con il Chelsea

Romelu Lukaku non va in gol con la maglia del Chelsea da più di un mese, strano per uno come Big Rom che nei due anni con l'Inter segnava a raffica. In conferenza stampa Thomas Tuchel prova a spiegare i motivi del lungo digiuno del belga: "In questo momento sento che Romelu abbia un po' esagerato, penso che abbia giocato troppe partite con la nazionale".