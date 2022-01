Chelsea, pugno duro con Lukaku: discussione con Tuchel, Rom escluso contro il Liverpool

L'intervista concessa da Romelu Lukaku a Sky Sport ha lasciato pesanti strascichi in casa Chelsea: Tuchel pronto a escluderlo

Questa è la decisione presa dall'allenatore dei Blues, Thomas Tuchel, dopo un faccia a faccia con il suo numero 9 in seguito alle sue dichiarazioni all'emittente italiana sulla sua voglia di tornare in nerazzurro e di non essere contento della situazione a Londra. Una scelta che potrebbe anche fare il paio con una multa salata in arrivo dal club inglese, che per il momento non ha voluto commentare l'accaduto. Tuchel, quindi, sceglie la via del pugno duro, dopo le dichiarazioni pubbliche dei giorni scorsi.