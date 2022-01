Tuchel: “Lukaku? Si è scusato ed è tornato in squadra. Totalmente concentrato sul Chelsea”

Il manager del Chelsea, Thomas Tuchel, è tornato sulle dichiarazioni di Romelu Lukaku, ponendo fine al caso dell'attaccante belga

"Fra noi c'è stato un incontro tranquillo, si è scusato ed è tornato in squadra per l'allenamento di oggi. Abbiamo aspettato del tempo per riflettere. Per me, la cosa più importante era capire - e capire chiaramente - che ciò che ha detto non era intenzionale. Non l'ha fatto intenzionalmente per creare questo tipo di rumore prima di una grande partita (quella contro il Liverpool, ndr). Inoltre, questa è la prima volta che si comporta così. Lui è un grande calciatore, competitivo, ed è totalmente concentrato sul Chelsea e sul fare il bene della squadra".