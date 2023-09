Il centrocampista nerazzurro gioca dal primo minuto nella sfida valida per le qualificazioni agli Europei

Questa sera, tra gli interisti convocati in questa pausa per le Nazionali, scende in campo Calhanoglu. Il centrocampista dell'Inter gioca con la sua Turchia, contro l'Armenia, la gara di qualificazione ai prossimi Europei (girone D). E il calciatore nerazzurro giocherà da titolare, così ha deciso il CT Kuntz.