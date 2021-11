Turchia, Calhanoglu: “Felici di essere ai playoff, ora torno all’Inter. L’Italia…”

Le dichiarazioni del centrocampista nerazzurro Hakan Calhanoglu dopo la sfida tra il Montenegro e la sua Turchia

Dopo il successo per 2-1 della Turchia in Montenegro, il centrocampista dell' Inter Hakan Calhanoglu ha parlato in conferenza stampa:

"A volte si è in difficoltà, ma la cosa importante è non arrendersi. Abbiamo cercato di trovare il secondo gol dopo l’1-1 e ci siamo riusciti. Non eravamo interessati al risultato della partita tra Norvegia e Olanda. Pensavamo solo alla nostra partita. Siamo felici di aver vinto e di essere arrivati ai playoff. Spero che il sogno si avveri, ora abbiamo fatto un passo in avanti ma ci saranno partite difficili. Il nostro allenatore (Kuntz, ndr) ci ha preparati molto bene. Torniamo nei nostri club e cerchiamo di migliorare le nostre prestazioni. L’Italia è una nazione molto forte, all’Europeo volevamo iniziare bene ma contro di loro abbiamo fallito. Ma anche le altre sono forti. Ora aspettiamo il sorteggio".