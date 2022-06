Nations League, le formazioni ufficiali di Turchia-Far Oer: Calhanoglu titolare

Il centrocampista nerazzurro sarà in campo dal primo minuto nell’impegno di questa sera della sua nazionale in Nations League

Primo turno di Nations League anche per la Turchia questa sera. La nazionale di Hakan Calhanoglu scende in campo alle 20.45, come l’Italia, ospitando le isole Far Oer. Il centrocampista dell’Inter figura nelle formazioni ufficiali, così come l’atalantino Demiral. Queste le scelte dei due commissari tecnici: