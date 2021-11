Turchia-Gibilterra, le formazioni ufficiali: Calhanoglu titolare in mezzo. Con lui…

Il numero 20 nerazzurro giocherà in un ruolo diverso rispetto a quello che ricopre alla corte di Simone Inzaghi

Scende in campo tra circa mezz'ora la Turchia di Hakan Calhanoglu. Il centrocampista nerazzurro sarà regolarmente in campo nel 4-1-4-1 disegnato da Kuntz nel tandem in mezzo insieme a Dervisoglu. I turchi contro Gibilterra, fanalino di coda nel girone di qualificazione ai mondiali, provano ad insidiare Olanda e Norvegia, che li precedono in classifica. In campo anche l'ex Inter Erkin, che non ha mai esordito in maglia nerazzurra, e l'atalantino Demiral.