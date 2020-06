Inter, operazione turnover ma Eriksen non si tocca: c’è un dubbio per Conte. E in difesa…

La vittoria della Juventus con il Bologna ha riportato l’Inter a -9 dalla testa della classifica ma Conte non ha alcuna intenzione di arrendersi ma è conscio che i nerazzurri non hanno margini di errore. Il tecnico interista, come riporta Tuttosport, potrebbe ruotare alcuni elementi della rosa, in modo tale da preservarli in vista dei prossimi impegni ravvicinati. Candreva e Young potrebbero infatti respirare, con Moses e Biraghi pronti a partire dall’inizio, mentre D’Ambrosio e Godin potrebbero far rifiatare uno dei tre centrali. Ballottaggio anche tra Gagliardini e Borja Valero a centrocampo, mentre Eriksen e Barella sono certi di conferma.