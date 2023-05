CorSport boccia Turpin: “Voto 5, un disastro. Probabilmente sopravvalutato oppure…”

"Un disastro, da far ripiangere l’ultimo Feliciani (quello di Samp-Empoli lunedì). Peccato che qui siamo in una semifinale di Champions. Nell’ordine: manca un giallo per Leão (trattenuta su Dumfries), Theo Hernandez (calcione sul polpaccio di Barella, neanche fischiato, poi la grande occasione di Brahim Diaz, pensate se avesse segnato), Calabria (su Dimarco), Junior Messias (su Çalhanoglu), Acerbi (pestone gratuito a Tonali, da... arancione). Poi, 5 gialli in 4 minuti: ok quello per Krunic (piede basso, ma l’entrata su Çalhanoglu è brutta brutta).