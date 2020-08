Turrini: “Inter, il Bayer vale due volte il Lione. Conte è un grande: mi ricorda Celentano”

Leo Turrini, giornalista di Sky Sport e noto tifoso dell’Inter, ha parlato in esclusiva a Calciomercato.com della squadra nerazzurra: “Sappi solo che il Bayer Leverkusen vale due volte il Lione. Ti basta come avvertimento?”.

Poi spazio ad alcune riflessioni su Antonio Conte: “Conte è un grande. In panchina e anche come istrione. A me poi ricorda Adriano Celentano quando lo misero a condurre Fantastico, il sacro varietà Rai del sabato sera. Io ero giovane e impazzivo: ogni volta che il Molleggiato si avvicinava al microfono, non sapevi mai cosa avrebbe detto, con chi se la sarebbe presa. Conte, uguale: è il nostro ragazzo della via Gluck nerazzurra!“.