Turrini: “Mercato? Non vedo come Conte potrebbe lamentarsi. Eriksen promette di…”

Intervistato da Calciomercato.com, il giornalista sportivo esperto di motori e tifoso dell’Inter Leo Turrini ha parlato del mercato dei nerazzurri e dell’andamento della stagione:

Pensi che Conte debba essere grato a Marotta del mercato di gennaio?

“Non vedo come potrebbe lamentarsi, fermo restando che la Juventus rimane più forte”.

Ma la Juventus ha appena perso a Napoli.

“Se è per questo la mia Inter non vince in campionato dalla Befana, eh”.

In Coppa Italia però sì, ha vinto.

“La sera del match con la Fiorentina ero con Aldo, Giovanni e Giacomo. Dovevo presentare il loro ultimo film, ‘Odio l’estate’. In realtà sembrava il remake di Quattro uomini e una Coppa Italia, smanettavamo freneticamente di nascosto con il cellulare per seguire l’andamento della partita, anche loro hanno il sangue nerazzurro. Ad un certo punto si era diffusa la voce di una clamorosa tripletta di Eriksen. Non era vero, ma promette di essere un gran bell’acquisto”.