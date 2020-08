Turrini: “Finalmente l’Inter è tornata protagonista. E anche con il quarto posto, Conte…”

Intervenuto a Sky Sport 24, il giornalista Leo Turrini ha commentato così la stagione dell’Inter che stasera avrà il suo epilogo per quanto concerne il campionato:

“Se l’Inter chiude al 4° posto, c’è chi dirà che Conte avrà fatto lo stesso di Spalletti ma non è così perché fino a 270′ dalla fine era in lotta con la Juventus, cosa mai capitata negli ultimi anni. Al di là del Getafe, finalmente l’Inter è tornata protagonista ed è una buona cosa per l’Inter e per il calcio italiano. E’ un diritto immaginare un equilibrio diverso per la Serie A dopo 9 anni di dominio della Juventus”.