Turrini ironizza: “CR7? Sta spostando un furgone modello doppio Porto-Inter 2021”

Le parole del giornalista Leo Turrini in collegamento su Radio 24 nel corso della trasmissione 'Tutti Convocati' sulle auto di CR7

Intervenuto in collegamento su Radio 24 nel corso della trasmissione 'Tutti Convocati', il giornalista e tifoso dell' Inter Leo Turrini ha scherzato sulla notizia delle auto portate via da parte di Cristiano Ronaldo :

"Sono in coda sulla Pero-Cormano perché c'è tutto il trasloco delle automobili di CR7. Sta spostando una supercar modello 2019 Ajax, una ipercar 2020 modello Lione e poi questo furgone modello doppio Porto Inter 2021 che non capisco perché tenga in garage".