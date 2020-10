Turrini: “Io devoto di Hakimi. Inter squadra emozionale. Con la Lazio test verità perché…”

Ospite di Sky Sport, Leo Turrini – giornalista e noto tifoso nerazzurro – ha commentato l’avvio di stagione dell’Inter di Antonio Conte, reduce dai successi contro la Fiorentina e il Benevento: “Io, che mi occupo di Formula 1, sono sempre stato un devoto di Kimi (Raikkonen) e ora lo sono anche di Hakimi. I due hanno in comune la velocità. L’Inter è una squadra emozionale. Lo sponsor della squadra di Conte credo che sia una qualunque azienda di tranquillanti. Quando gioca devi mettere in conto che può succedere di tutto. Ma devo dire che c’è del metodo, ci vedo molto lo studio di Conte“.

Turrini sottolinea qualche problema in difesa per i nerazzurri: “L’Inter ha subito 5 gol in due partite. Se continua così ne prende 100 in tutta la stagione (ride, ndr). Di sicuro sono troppi: con la Lazio è già test verità“.