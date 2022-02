Turrini: “L’Inter si è buttata via. Io trovo frettolose le teorie di chi dice…”

Le parole del giornalista: "Ci sono ancora tanti scontri diretti, tornano le coppe e per il Milan essere fuori dall’Europa è un bonus"

Intervenuto ai microfoni di Calciomercato.com, Leo Turrini , giornalista, ha parlato così dopo il derby perso dall'Inter : "Va tutto messo in prospettiva. L’Inter si è buttata via e chi è causa del suo mal pianga se stesso e bla bla bla. Io ho sempre trovato frettolose le teorie di chi considerava già chiuso il campionato. Per me può ancora vincerlo pure la Juve".

"Appunto. Ci sono ancora tanti scontri diretti, tornano le coppe e per il Milan essere fuori dall’Europa è un bonus, esattamente come lo fu per l’Inter di Conte un anno fa. Poi Pioli lo conosco da una vita, ha allenato dalle mie parti tra Bologna, Modena, Sassuolo. Gli è sempre mancato un centesimo per fare un euro, una volta perse una promozione in A per una sconfitta con il Gallipoli, magari è tempo di risarcimenti, chissà".