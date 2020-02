Turrini: “Lazio-Inter come Frazier-Ali: si decide chi perderà lo scudetto con la Juve. Ma Conte…”

Leo Turrini ha rilasciato un’intervista a Calciomercato.com presentando la sfida tra Lazio e Inter di questa sera all’Olimpico. Una sfida che per il giornalista può essere accostata alla boxe: “George Foreman nel 1974 era l’imbattuto e imbattibile re dei pesi massimi. Nemmeno trovava sfidanti e così venne allestita la rivincita tra Frazier e Ali giusto per designare chi doveva andare a farsi menare da Big George. Lazio-Inter? Partita che serve a scegliere chi dovrà prendersi i cazzotti della Juve”.

CONTE E INZAGHI – “Loro non sono d’accordo? Fanno bene e possono anche appellarsi alla storia, che è maestra. Sai come andò a finire, nel 1974? Ali batte Frazier e poi andò a Kinshasa a riempire di botte Foreman”.

SCUDETTO – “Avremo un Rumble in the Jungle calcistico? Ci siamo vicini ma dipende dalla Vecchia Signora. Rimango convinto che la Juve abbia qualcosa in più di Lazio e Inter, vuoi per organico vuoi per qualità dei singoli”.

PRONOSTICO – “Chi vince? Sessanta per cento Inzaghi, venti Conte, venti pareggio”.