Turrini: “Inzaghi pagherebbe di tasca sua per giocarsi altri due derby”

Leo Turrini, noto giornalista e tifoso dell’Inter, a calciomercato.com ha parlato della vittoria di ieri contro la Roma e non solo

Leo Turrini , noto giornalista e tifoso dell’Inter, a calciomercato.com ha parlato della vittoria di ieri contro la Roma e non solo.

“E secondo me Inzaghi pagherebbe di tasca sua per giocarsi altri due derby in semifinale contro il Milan”.