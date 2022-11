Turrini: “Mondiale? Vince il Belgio se Lukaku è sano. Qatar nega diritti? Russia e Cina…”

Intervenuto ai microfoni di calciomercato.com, Leo Turrini, giornalista, ha parlato così dei Mondiali in Qatar:

“Il Qatar non rispetta gli standard occidentali in termini di libertà e rispetto dei diritti umani. Chiedo per un amico: li rispettava forse la Russia di Putin, che ospitò il Mondiale quattro anni fa? E come la mettiamo con la Cina, che in meno di quindici anni ha ospitato sia l’Olimpiade estiva che quella invernale? Non ci si può indignare a intermittenza, ecco”.

Come se ne esce?

“Senti, più della metà dei paesi del mondo sono in mano a dittature. Se il principio è non andare in quei luoghi, io ci sto. Ma deve valere sempre, per tutti. E aggiungo io una domanda, se posso”.

Puoi.

“Fecero bene o fecero male Panatta, Barazzutti, Bertolucci, Zugarelli e Pietrangeli ad andare a vincere la Coppa Davis nel Cile di Pinochet? Fecero bene o fecero male Bearzot, Pablito e Cabrini a giocare il Mundial del 1978 nella Argentina dei generali assassini? Io invidio a chi certezze in tasca”.

Beh, è una certezza che per l’Italia del pallone il problema non si pone, visto che il mondiale lo guardiamo in tv.

“E tu dimmi che testa hanno in FIGC, come si fa a fissare l’inutile amichevole con l’Austria nel giorno della inaugurazione del torneo iridato? Roba da matti”.

Ma in Qatar chi la alza, la Coppa?

“Il Belgio, se Lukaku è sano…”