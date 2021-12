Turrini: “Qualità del gioco dell’Inter incoraggiante. Non giocava così bene…”

Il giornalista e noto tifoso nerazzurro commenta il momento positivo che sta attraversando la squadra di Inzaghi

Nel corso di Sky Calcio Club, Leo Turrini ha commentato la larga vittoria dell'Inter a San Siro contro il Cagliari. Questo il commento del giornalista e noto tifoso nerazzurro: "È la qualità del gioco dell'Inter a essere incoraggiante. A parte il primo tempo di Firenze o col Sassuolo, l'Inter ha sempre dato la sensazione di aver in mano la partita. La stagione è molto lunga. L'Inter non giocava così bene dal girone di ritorno, parlo della squadra dei record di Trapattoni che le vincevano tutti e dominavamo in campo. Ti danno quella stessa sensazione che in Italia sono ingiocabili".