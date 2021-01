Turrini: “Dzeko? Con tutto il rispetto per Sanchez da tifoso spero. Eriksen ha un po’ di Amleto”

Intervenuto a Sky Sport il giornalista Leo Turrini esperto di motori e grande tifoso dell’Inter ha parlato delle ultime situazioni in casa nerazzurra:

“Dzeko fortissimo si parla di un suo trasferimento all’Inter da anni. Ci sono logiche economiche finanziarie che determinano tutto. Con tutto il rispetto per Sanchez un tifoso lo spera. Poi come ha detto Conte non vogliamo niente, non chiediamo niente, ci teniamo quelli che abbiamo. Eriksen è danese ha qualcosa di Amleto, lo vedi giocare vedi il linguaggio del corpo. Conte ha spiegato che è persino troppo un bravo ragazzo. Credo sia un campione, bisogna verificare se questa nuova idea tattica come alternativa a Brozovic può funzionare. Da interista nei derby va bene anche uno che è bravo solo da fermo”.