Inter, tutta la vita con Conte: non è un allenatore banale. In pochi come lui sanno…

Fra i punti di forza dell’Inter che stasera si gioca l’Europa League a Colonia contro il Siviglia c’è sicuramente Antonio Conte. In pochi come lui, sottolinea la Gazzetta dello Sport, sanno preparare le partite e motivare a dovere i propri giocatori:

“Un anno di Inter (a “zeru tituli” dal 2011) e subito secondo posto in campionato più finale di Europa League. Non un tecnico banale, sicuramente divisivo, o con lui o contro. Visto in azione alla Juve e in Nazionale, tutta la vita con lui. Pochi studiano le mosse di una partita con la stessa meticolosità, pochi danno la stessa carica e migliorano così i giocatori. Ha fatto crescere Bastoni e Barella, recuperato al massimo Godin, D’Ambrosio e Brozovic, e trovato la formazione definitiva per questa coppa. Un 3-5-2 equilibrato e compatto“.

(Fonte: la Gazzetta dello Sport)