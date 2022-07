Tuttosport: “Bremer, Inter o Juve? Chi cede prima sarà in vantaggio”

Anche Tuttosport registra un derby d'Italia sul fronte Gleison Bremer. I bianconeri hanno infatti individuato nel brasiliano l'erede di De Ligt e provano il sorpasso sull'Inter. Spiega il quotidiano: "Chi prima vende, prima compra. Tradotto: chi prima cede De Ligt (al Bayern) o Skriniar (al Psg) probabilmente guadagnerà quel vantaggio determinante per assicurarsi Bremer. Nessuno si sbilancia, per il momento. Non tutto dipende da Juventus e Inter e il caso Koulibaly-Chelsea ha dimostrato una volta di più come le gerarchie e le situazioni possano cambiare da un giorno all’altro".