Tuttosport, i voti agli azzurri dell’Inter: Barella il migliore, Dimarco si diverte

Anche Tuttosport ha giudicato la prestazione dei calciatori dell'Inter scesi in campo con l'Italia ieri contro la Macedonia del Nord. Questi i voti del quotidiano, partendo dal 6.5 di Darmian: "Si prende l'onore di aprire la partita, sbucando rapido di testa sul secondo palo. Non segnava da 8 anni, 1 ottobre 2015, nel 3-1 dell'Italia in Azerbaigian per le qualificazioni europee, con Conte ct. Una vita fa. E in difesa non cede di un centimetro.