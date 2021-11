Tuttosport: “Inter, partenza in difesa? Ecco l’indiziato principale a salutare”

Secondo il quotidiano, dovesse esserci una partenza in difesa in estate, ci sarebbe già un indiziato su tutti

In casa Inter si sta già ragionando sulle possibili operazioni in entrata. E il nome nuovo a parametro zero secondo Tuttosport è quello di Luiz Felipe, centrale brasiliano che andrà in scadenza a giugno 2022 con la Lazio. Sempre secondo il quotidiano, questo nome può essere un'importante alternativa ai tre titolari, ovvero Skriniar, De Vrij e Bastoni. "Sempre che non ci siano partenze estive: l’olandese in tal senso è l’indiziato principale essendo stato preso ai tempi in regime di svincolo proprio dalla Lazio", scrive Tuttosport nella sua edizione odierna.