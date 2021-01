TS – Inter, nuovi soci o rifinanziamento. Ma quando si innescano queste dinamiche…

Anche TuttoSport torna sulla questione economica dell’Inter, sulle voci dei giorni scorsi e sulla smentita di Zhang rispetto all’idea di una cessione del club. Il quotidiano torinese sottolinea che Suning, anche se non cede l’Inter, sta cercando soci di minoranza per il suo progetto. “Per ora si tratta di rifinanziamento del maxi-debito o di nuovi soci di minoranza. Ma, quando si azionano queste dinamiche, al di là delle attuali smentite, lo scenario può diventare rapidamente più ampio”, scrive Stefano Scacchi. “Le ultime manovre finanziarie, affidate a Goldman Sachs, quindi sarebbero relative alla ricerca di banche o fondi disposti a rifinanziare il maxi-debito obbligazionario dell’Inter, pari a 375 milioni, in scadenza nel 2022. E all’individuazione di soci di minoranza che possano garantire un supporto di liquidità all’Inter in una fase delicatissima“, si legge nello stesso articolo.

(Fonte: TuttoSport)