Stadio Inter, Tuttosport: “Altri confronti nelle prossime settimane. Ed entro fine 2023…”

"Anche l’Inter incrementa la capienza fino a 70.000 posti. È la dimensione fissata dal club nerazzurro per il nuovo stadio a Rozzano, come spiegato ieri nel corso dell’incontro tra l’amministratore delegato della parte economica Alessandro Antonello e il sindaco del comune alle porte di Milano". Apre così l'articolo di Tuttosport in merito ai progressi dell'Inter in ottica stadio.