EDICOLA / TS: “Orgoglio, la Juve non molla e spera. Piegata l’Inter”

Il quotidiano torinese parla in prima pagina della vittoria bianconera

"Che orgoglio. La Juve non molla e spera: piegata l'Inter". Questo è il titolo scelto dal giornale torinese per raccontare la vittoria bianconera contro i nerazzurri per 3 a 2. In corsivo: "Protagonisti Calvarese e il VAR: tre rigori e due espulsi. I bianconeri, in 10 contro 11 per oltre mezz'ora, vincono con il gol numero 101 di CR7 e la doppietta di Cuadrado".