Tuttosport: “Pjanic, l’Inter drizza le antenne: il bosniaco intriga Inzaghi”

Secondo il quotidiano, anche i nerazzurri avrebbero messo gli occhi sul centrocampista bosniaco

Sembra poter essere già al capolinea l'esperienza al Barcellona di Miralem Pjanic. Il centrocampista bosniaco non ha infatti mai trovato spazio con Ronald Koeman, che ora si appresta ad accogliere Georginio Wijnaldum per il suo centrocampo. Ecco perché, spiega Tuttosport, l'ex Juve si sta muovendo per partire: "Per questo il bosniaco si è mosso con Allegri, che oggi prende possesso della Juventus con le prime riunioni: quella con lo staff tecnico e quella con i nuovi uomini mercato.