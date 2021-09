Tuttosport ricorda Facchetti: “Chissà come avrebbe commentato lo scudetto dell’Inter”

Ieri è stato commemorato il 15° anniversario della scomparsa di Giacinto Facchetti. un grande della storia dell'Inter e un grande interista

"Chissà come avrebbe commentato, lui, quest’anno così particolare, tra lo scudetto dell’Inter e la vittoria dell’Italia all’Europeo, un trofeo che proprio lui - fascia da capitano al braccio, come sempre -, aveva sollevato nell’unico altro precedente di vittoria italiana, nel 1968. Del resto, Facchetti, della Nazionale è sempre stato una colonna portante come dell’Inter, dove è stato il prototipo del terzino fluidificante - ruolo che nasce proprio con lui. In maglia nerazzurra ha giocato dal 1960 al 1978, vincendo praticamente tutto: 4 scudetti, 1 Coppa Italia, 2 Coppe dei Campioni, 2 Coppe Intercontinentali. Un palmares invidiabile, tanto come le 75 reti segnate. Lui, però, è sempre stato un precursore dei tempi, calcisticamente parlando. Anche per questo nel suo ruolo è stato da più volte considerato considerato tra i migliori di sempre".