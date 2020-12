EDICOLA / TS: Show viola, rabbia Juve: martedì nero. Inter, vincere vale doppio

“Martedì nero”. Questo il titolo principale di TuttoSport che si riferisce ad una “giornata disastrosa per la Juve. Il Collegio di Garanzia del Coni ribalta il verdetto. Niente tre a zero col Napoli. Tolto il punto di penalizzazione ai partenopei. Ora il problema è trovare una data”. Sempre a proposito dei bianconeri: “Show viola, rabbia Juve. Clamoroso ko contro la Fiorentina. I bianconeri, in dieci, protestano per due rigori negati”.

Sull’Inter il titolo in prima pagina è: “Vincere vale doppio. Il settimo successo di fila darebbe a Conte più forza sul mercato”. L’allenatore in conferenza stampa: “Vedremo cosa vuole fare la società”.