U16, Italia-Svizzera 2-0: siparietto tra l’interista Fois e il parmense Moretta

Si chiude con una doppia vittoria contro i pari età elvetici lo stage della nazionale Under 16 del ct Zoratto

L'Italia Under 16 del ct Zoratto chiude lo stage organizzato questa settimana con un doppio successo contro la Svizzera. Nella seconda gara ha debuttato in azzurro Manuel Moretta, portiere del Parma, che al termine della gara è stato protagonista di un simpatico siparietto con Daniel Fois, centrocampista dell'Inter: "Moretta? Ha dei piedi da mediano, non da portiere!".