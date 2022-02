Inter U17, pareggio per 1-1 contro il Cagliari: debutto con gol per Tamiozzo

I nerazzurri di Polenghi tornano dalla Sardegna con un punto: subito in rete l'attaccante prelevato a gennaio dal Pordenone

Finisce 1-1 la sfida tra Cagliari e Inter, diciottesima giornata del campionato Under 17. Vantaggio nerazzurro firmato da Riccardo Tamiozzo, prelevato a gennaio dal Pordenone e in gol al debutto con la nuova maglia, prima del pareggio dei padroni di casa con Deriu. I ragazzi di Polenghi mantengono la vetta della classifica con 38 punti, 3 in più del Milan.