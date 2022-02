Inter U18, pareggio a reti bianche contro l’Empoli: occasione sprecata

I ragazzi di Zanchetta non riescono ad avere la meglio sui toscani e non riesce ad accorciare in classifica

Fabio Alampi

Pareggio casalingo a reti bianche per l'Inter di Andrea Zanchetta: l'Under 18 nerazzurra, imbottita ancora una volta di 2005 (Stankovic, Esposito, Quieto e Owusu dal primo minuto, con Delvecchio, Stante e Zefi in panchina), viene fermata sullo 0-0 e non approfitta della frenata di tutte le prime della classifica, salendo a quota 26 punti ma rimanendo al quinto posto.

Spal 35, Roma 31, Parma 28, Torino 27, Fiorentina e Inter 26, Genoa 25, Milan 20, Bologna e Verona 19, Lazio e Atalanta 18, Empoli 17, Sampdoria 13, Sassuolo 11, Ascoli 5.