Italia U20, battuta la Repubblica Ceca 2-1: Zanotti e Fontanarosa ancora titolari

Seconda vittoria consecutiva per l'Italia U20 che, dopo aver battuto i pari età della Romania per 2-1, si impongono con lo stesso risultato anche contro la Repubblica Ceca. Gli Azzurrini del ct Nunziata passano in vantaggio dopo un quarto d'ora di gioco con Ambrosino, nella ripresa gli ospiti pareggiano con Jurasek. A pochi minuti dal termine Cassano regala i 3 punti all'Italia. 90 minuti di gioco per i difensori dell'Inter, Mattia Zanotti e Alessandro Fontanarosa, schierati entrambi titolari.