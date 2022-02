Ucraina, De Zerbi ha lasciato Kiev: il tecnico e il suo staff sono in Romania

Il tecnico dello Shakhtar Donetsk e i componenti del suo staff hanno lasciato l'Ucraina, in attesa del rientro in Italia

L'allenatore dello Shakhtar Donetsk Roberto De Zerbi e i componenti italiani dello staff della squadra ucraina sono arrivati nella notte in Romania, in zona sicura.

De Zerbi, come raccontato dall'ANSA, era stato evacuato ieri dalla capitale ucraina sotto assedio. Ora per il gruppo, in tutto otto persone, si attende il rientro in Italia.