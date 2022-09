Udinese, Bijol: “Il gol? Sono molto felice, sensazione meravigliosa”

Intervenuto ai microfoni di Udinese Tv dopo la vittoria contro l'Inter, Jaka Bijol, calciatore bianconero e autore del gol del 2-1, ha commentato così la gara odierna: “Sono molto contento, perché sono stato un po’ sfortunato a inizio stagione come non mi era mai capitato. Mi sono lasciato tutto alle spalle e voglio continuare questa grande stagione e mostrare la mia qualità. Spero che la fiducia dell’allenatore e della squadra sia stata ripagata. Il gol? Non ho pensato molto dopo aver segnato, ero solo molto felice. Ma prima di colpire la palla ho pensato che dovevo segnare, o in quel momento o mai più. Segnare sotto ai tifosi è stata una sensazione meravigliosa, pazzesca. È veramente una bella vittoria per noi”.