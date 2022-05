Udinese, Cioffi torna sul ko con l’Inter: “Ci ha lasciato l’amaro in bocca”

Le dichiarazioni dell'allenatore dell'Udinese, che alla vigilia della gara con il Sassuolo torna sulla sconfitta con l'Inter

Per il tecnico friulano, conta poco la tradizione favorevole nelle trasferte a casa dei neroverdi: "Il passato è passato. L'Udinese non è la stessa Udinese così come il Sassuolo non è lo stesso degli ultimi tre o cinque anni. Loro vengono da un percorso con un allenatore come De Zerbi che aveva la sua filosofia, Dionisi ne ha una simile, ma è la sua con peculiarità tutte sue. Lo stesso vale per noi, siamo simili ma diversi. Mi aspetto due squadre che, per motivi diversi, vogliono vincere".