Udinese, altri cinque positivi al Covid-19: salgono a 15 i giocatori in isolamento

L'Udinese, tramite un comunicato ufficiale, ha confermato che il numero di contagiati è salito a 15: i dettagli

Udinese Calcio comunica che, in seguito ad ulteriori test molecolari effettuati sui componenti del gruppo squadra, sono stati riscontrati cinque nuovi casi di positività al Covid-19 (quattro giocatori ed un membro dello staff). Il Club ha attivato le procedure previste dalle normative e dai protocolli in essere informando le autorità sanitarie competenti. I membri del gruppo squadra attualmente positivi e, dunque, in isolamento sono 15 (12 calciatori e 3 componenti dello staff).