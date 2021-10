Udinese, derby, Napoli: Inter, San Siro alleato. “Momento decisivo per le ambizioni di Inzaghi”

In 50 mila per sostenere una squadra che in casa segna da 24 gare di fila: la rimonta su Napoli e Milan passa da qui

Matteo Pifferi

"Non siamo ancora al dentro o fuori, ma è chiaro che da oggi l’Inter entra in una settimana chiave per le ambizioni future. E allora c’è bisogno di tutta la famiglia nerazzurra per caricarsi e lasciarsi trascinare oltre l’ostacolo. Anzi, gli ostacoli". Apre così l'articolo de La Gazzetta dello Sport in merito al calendario dell'Inter che vede i nerazzurri impegnati per tre volte di fila a San Siro. Oggi con l'Udinese c'è un primo assaggio perché poi domenica prossima è tempo di derby e la domenica dopo c'è la sfida al Napoli.

Dati alla mano, la sfida contro l'Udinese è favorevole ai nerazzurri che hanno subito un solo gol nelle ultime sette partite. "Ecco, un dato su cui sicuramente si soffermerà Simone Inzaghi, che ha voglia di dare continuità agli zero gol incassati nella trasferta di mercoledì ad Empoli dopo oltre due mesi con la porta puntualmente battuta in campionato. L’equilibrio e la compattezza sono armi indispensabili per sperare di accorciare in fretta il gap in classifica. Oltre al cinismo sotto porta. Al resto ci penserà la spinta di San Siro: con la carica dei 50 mila in ogni gara sarà più facile spingersi oltre i limiti", la chiosa della Rosea.