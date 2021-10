Udinese, Gotti: “Concesso troppo all’Inter. Un errore li ha aiutati”

Le parole del tecnico friulano dopo la gara persa quest'oggi contro l'Inter al Meazza

Luca Gotti, allenatore dell'Udinese, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta con l'Inter di oggi. Queste le sue parole: "Non ero contento perché abbiamo concesso troppo all'Inter in generale, rispetto a quello che di solito concediamo. Nel primo tempo non siamo stati bravi a gestire, cercavamo subito gli attaccanti anche quando eravamo troppo distanti e non in grado di aiutarli. Questo ha aiutato l'Inter ad essere pericolosa, poi ovviamente il gol ha cambiato direzione alla partita".