Udinese, quanti pareggi. Con l’Inter Gotti spera nel rientro di Deulofeu

L'attaccante si è allenato con il resto del gruppo e spera di essere della sfida di domenica a San Siro contro l'Inter

Andrea Della Sala

A San Siro, ospite dell'Inter, arriverà domenica l'Udinese di Gotti. I nerazzurri, dopo la vittoria in casa dell'Empoli, vogliono dare continuità di risultati per non far aumentare ancor di più il distacco dalla vetta.

"I bianconeri sono la squadra di A che ha a bilancio più match da un punto solo. Sono seguiti, a quota 4, dal Genoa. L’ultima manifestazione di dolore si è registrata contro il Verona. Quando la vittoria sembrava alla portata, ecco il rigore dell’Hellas che ha fatto discutere molto. Occasione che l’ex Toni Barak non si è fatto sfuggire. Se l’esito della partita coi gialloblu ha deluso, non si può dire la stessa cosa del primo pari della stagione, quello contro la Juve, in casa alla prima di campionato, conquistato rimontando 2 reti. Il 3-3 di Genova con la Samp, invece, irrita tanto quanto il risultato di mercoledì. Quando la partita sembrava “in ghiaccio”, un errore in appoggio di Walace (recidivo nell’ultimo turno) ha consentito ai blucerchiati di conquistarsi un penalty e riaprire la gara. Ci sono stati poi gli 1-1 con Bologna e Atalanta, grazie a un colpo di testa a tempo scaduto di Beto. In entrambi i casi la sensazione è stata di un punto guadagnato", analizza La Gazzetta dello Sport.

"Per guarire dal malanno serve uno specialista che sappia il fatto suo. Il dottore giusto porta il nome di Gerard Deulofeu. L’attaccante catalano, dopo i due turni di stop – ha saltato Atalanta e Verona – a causa di una distorsione al piede destro, è pronto a riprendersi il suo ruolo da protagonista in attacco assieme a Beto. Ieri il numero 10 si è allenato in gruppo e ha dato ottimi segnali per la partita di domani a San Siro contro l’Inter", aggiunge il quotidiano.