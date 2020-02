CdS – Inter, l’Udinese non si nasconde e va a caccia del riscatto: un dubbio per Gotti

L’Udinese non si nasconde e va a caccia del bottino pieno contro l’Inter. L’allenatore dei friulani Gotti ha parlato di una squadra in buona salute alla vigilia, nonostante le due sconfitte di fila. Il tecnico sta pensando a un cambio modulo rispetto al classico 3-5-2.

In casa Udinese c’è un solo dubbio di formazione per la sfida con i nerazzurri. Nuytinck ha un problema muscolare e non è ancora stata presa la decisione finale sul suo impiego: in caso di assenza potrebbe decidere di virare sulla difesa a quattro. Per il Corriere dello Sport il responso finale arriverà nel pomeriggio, a poche ore dal fischio d’inizio.