Udinese-Inter, CdS: “Quattro dubbi di formazione per Inzaghi. Handanovic? Il punto”

Calhanoglu potrebbe essere sostituito da Vidal, che è in ballottaggio con Gagliardini: la situazione

Hakan Calhanoglu, assente contro l'Udinese per squalifica, ha voluto aggregarsi al resto della squadra e ha preso parte alla trasferta di Udine. Al suo posto, in campo, ci sarà con ogni probabilità Vidal. "Il cileno è favorito su Gagliardini che, quanto a condizione fisica, sta meglio, ma non dà le stesse garanzie a livello tecnico e caratteriale di Re Artù", spiega il Corriere dello Sport. Il quotidiano spiega come quello a centrocampo non è l'unico dubbio: al posto di Bastoni, al momento Dimarco è favorito su D'Ambrosio così come c'è un ballottaggio Dumfries-Darmian per la fascia destra. "E in attacco? Dzeko pare certo del posto e il suo partner potrebbe essere Correa che ieri è stato provato insieme al bosniaco in un'esercitazione. In realtà Lautaro Martinez, quattro gol nelle ultime tre sfide prima di Bologna, non è affatto tagliato fuori", racconta il quotidiano.