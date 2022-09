Gds – Udinese-Inter, Gagliardini favorito su Mkhitaryan. Altra chance per Acerbi?

Le possibili scelte di formazione di Simone Inzaghi in vista di Udinese-Inter

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, al suo posto Gagliardini è leggermente favorito su Mkhitaryan. In porta torna Handanovic, mentre in attacco Dzeko affiancherà Lautaro. Al centro della difesa probabile conferma di Acerbi, in vantaggio su De Vrij.