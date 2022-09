Inter, l’ultimo sforza prima della sosta. Gagliardini in vantaggio su Mkhitaryan perché…

Il tecnico dell'Inter potrebbe optare per il centrocampista più fisico per impattare meglio contro una squadra energica come l'Udinese

"In attesa poi del ritorno di Romelu Lukaku dopo la sosta, non certo un recupero qualsiasi, si è fermato ai box anche Hakan Calhanoglu per un problema muscolare: il ballottaggio è quindi fra Gagliardini e Mkhitaryan, con il bergamasco in vantaggio se l’intenzione è quella di assorbire l’impatto atletico, invece di privilegiare la miglior tecnica dell’armeno", aggiunge il quotidiano.